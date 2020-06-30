車Cam直擊：衝路障狂飆　私家車險撞警員

本周日(28日)清晨5時許，警方新界南交通部在長沙灣青沙公路近尖山隧道設置路障，期間警員截查一輛載有兩名男女的紅色私家車，男司機駛入路障後，詎料踩油加速逃走，警員驅車追截。整個過程被一輛已在路障受查的私家車尾車Cam拍下，片段見數名警員險被紅色私家車撞倒，幸各人及時閃避，過程驚險。

其後，該輛私家車沿途高速飛馳，逃捕約一公里至長沙灣元州街近興華街交界，失控撞及前面一輛黑色私家車後停下；涉事私家車男司機及女乘客落車分別逃跑，警員隨即上前搜捕，未幾制服該名女乘客。經初步調查後，發現她因其他刑事罪行而被法庭通緝，並在她身上檢獲一張不屬於她的身份證，遂以涉嫌管有他人身份證將該名姓羅(37歲)女子拘捕。

而涉案44歲姓郭男司機則逃入青山道437號一大廈梯間，並偷走一批衣物更換，以圖「金蟬脫殼」，惟終被警員發現將其拘捕，他未能通過識認藥物影響觀測。警員經調查後，以涉嫌瘋狂駕駛、危險駕駛、無牌駕駛、受藥物影響下駕駛、沒有按警務人員指示停車、沒有第三者保險下駕駛、駕駛未獲發牌車輛及盜竊被捕。

疑犯報稱受傷，一名警員在追捕期間亦受傷，兩人一併送院治理。警犬其後到場，協助搜查涉事車輛，初步未有在車上發現毒品。