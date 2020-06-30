港版國安法：美國停向香港出口國防設備　暫停提供特殊待遇

「港版國安法」立法在即之際，美國國務卿蓬佩奧周一（29日）在Twitter發文，指美國停止向香港出口，由美國國務院「政治軍事局」掌控的美產國防設備，以及由商務部負責的敏感軍民兩用相關技術。蓬佩奧另提到，若中國現在以「一國一制」對待香港，那麼美國必會如此看待香港。

蓬佩奧發表聲明表示，已經不能分清楚向中國大陸抑或香港出口受管制物品，為避免這些設備落入解放軍，因此被迫採取有關措施，以保障美國國家安全。美國對中國軍事相關設備的出口管制，過去並不適用於香港。外電報道指，對於可軍民兩用的相關設備，美國將要求申領牌照才可出口香港。

同時，商務部長羅斯在聲明中提到，中國共產黨表決「港版國安法」，讓美方敏感技術轉移到解放軍或國安部的風險增加，亦同時削弱香港自治，將暫停允許對香港提供特殊待遇的規定，包括出口許可豁免，正進一步就消除差別待遇展開評估。

總統特朗普上月29日曾稱：「中國以一國一制取代一國兩制，所以我正指示華府官員啟動程序，撤銷給予香港不同及特別待遇的政策豁免。」他表示，這將影響所有美國與香港關係的安排，包括引渡條例、軍民兩用科技出口管制。