探射燈：無牌吧烏煙瘴氣　團體促發封閉令

不少樓上吧均存在消防隱患，如防煙門常開及阻塞走火通道等。

不少樓上吧或無牌酒吧都設在商住大廈內，酒吧除令大廈人流複雜外，更會引起其他問題，包括消防及毒品等，對住戶亦構成潛在隱患。有酒牌局前成員表示樓上吧藏污納垢，建議一刀切不再向樓上吧發牌，而屢被搗破的無牌酒吧，可倣效處理色情場所做法，由法庭發出封閉令，直接令業主承擔責任。

酒牌局前成員兼「廿三萬監察」發言人王國興指，樓上吧潛在走火安全、衞生及治安問題，令大廈烏煙瘴氣，而且幕後有黑社會操控，場內經常涉有涉毒品交易，更有可能成為被通緝人士的窩藏點，「呢啲樓上吧外圍都滿布閉路電視，警察上去前，佢哋都可以毀滅證據，窩藏嘅人亦可以聞風先遁。」他認為酒牌局有必要檢討政策，甚至不再發牌予樓上吧。

王又指，被法庭裁定無牌經營酒吧的處所，可與經營色情場所的罪行「睇齊」，警方若在某個時間內在同一處所再發現無牌經營酒吧，便可向法庭申請封閉令，封鎖有關處所一段時間，逼令業主正視問題。

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