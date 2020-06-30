探射燈：無牌樓上吧打不死 警方打擊放軟手

無牌樓上吧禁之不絕，多間樓上吧被警方打擊不久又再重新營業。

「不死吧」禁之不絕。警方早前為配合「禁聚令」，曾對無牌酒吧嚴厲打擊，惟行動未能持久，不到1個月，東網發現中環有多間無牌樓上吧已重新營業，有酒吧派出衣着性感女郎「拉客」，門外更有南亞兵團長期「把風 」；有酒吧內煙霧瀰漫，逾10名客人邊飲酒邊跳舞，卻無人戴口罩。

上月初實施「禁聚令」期間，警方在中環利源西街搗破3間疑無牌樓上吧，拘捕42人，事後有關大廈曾沉寂一時。但東網記者發現本月初有關樓上吧已重整旗鼓營業。日前該大廈樓下坐着數名穿背心短裙的菲籍女子，不斷向路過男士拋眉弄眼，要求上樓幫襯，樓上1樓及2樓傳來震耳欲聾的音樂聲。

其中2樓單位，門外更有2名南亞裔男子充當「天文台」，單位內有多名菲籍女子隨着音樂跳舞，4、5名男士則在旁飲酒，酒吧內猶如的士高，場內起碼有10多人，均沒有人戴口罩；而1樓的單位同樣傳出強勁音樂，兩名菲籍女子則趁空檔坐在梯間梳頭化妝。記者巡視該大廈多層走火通道，發現衞生情況頗差，部分樓層更堆有磚頭及喉管外露。

「星期五、六晚好嘈，第二朝條樓梯好污糟，煙頭、啤酒樽周圍都係，好易跣親。」利源東街1幢舊樓的低層住戶不滿樓上的無牌酒吧多年滋擾，她坦言單位現時已不作居住。記者3年前曾報道上址無牌樓上吧，惟至今仍經營。該酒吧位於5樓，惟記者行至3樓，已聽到歌聲，而酒吧內設有小型舞台及咪高峰，當時客人有10多人，而客人及職員均沒有戴口罩。

該無牌酒吧對面單位則似是1間貨倉，放有多箱啤酒，在梯間亦見有盛載煙頭的鐵罐。而樓下單位相信亦是經營酒吧，在門外放有一張英文海報，表示可提供卡拉OK及的士高娛樂，並有尼泊爾及印度等地食物供應。

據酒牌局的網上查閱系統，利源東街及利源西街的兩幢大廈內，均無持有會社酒牌或酒牌登記。議員柯創盛指無牌樓上吧環境複雜，往往是罪惡溫床，對於屢次犯禁的無牌樓上吧，應予以取締，促執法部門加強巡查及提出檢控。

警方發言人指，中區警區於2018、2019及今年首5個月，打擊無牌售酒處所的行動次數分別是6、6及4次，在今年4至5月，即實施「禁聚令」後，已佔3次；而涉無牌售酒被捕人數，2018年有25人，2019年有86人，今年首5個月，已有51人，當中43人在「禁聚令」生效後被捕。

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