網民熱話：爬車頂擺Pose？　鹿頸瘋狂車攝惹抨擊

雖說青春無悔，但如果涉及「玩命」，分分鐘令人後悔莫及。近日有網民上載兩張車攝照片，照片中多名男女在私家車上，分別擺出極危險動作，有人甚至在車輛行駛時，坐在已開啟的尾廂及伏在車頂拍攝，更以「別讓青春留下遺憾」為題，惹網民狠批。

有網民在Facebook專頁「窮L攝影 KUNG L Photography」分享有關照片，事後被網民截圖轉載至不同社交平台。現場是鹿頸新娘潭路，照片中，一張是有人在已開啟車門及尾門的私家車上拍攝，車廂內乘客半身爬出車外，露出興奮表情，不過最搶眼莫過於一名綠衣男，他伏在車頂上，雙手打開，做出一個「一飛沖天」動作；至於另一張，則有兩名男子坐在開着尾門的私家車車尾，拿着掃把，顯得相當自在。

網民看過照片後，幾乎一面倒狠批評他們為拍攝而作出極危險動作，是累己累人，「總之咁玩法同玩過嘅人，一樣咁自私&危險」。有人質疑他們所指的「別讓青春留下遺憾」，與危險車攝拉不上關係，「即係唔瞓喺車頂影相就係一種遺憾？」不過有人反駁說，單從照片未能判斷車輛是行駛時拍攝，「停低車影相有咩問題？」未幾有人再上載影片，顯示拍攝時私家車正行駛，而拍攝者則站在路邊。在群情洶湧下，最終發文者刪走貼文，但仍阻不了網民的激烈回應。

網民有話說

Kevin Lee：向生命挑戰，最後用條命埋單

Jack Ha：低能白癡

Jason Lee：垃圾都不如

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