愈跑愈傷？關節疼痛年輕化　脊醫教正確跑姿

骨質密度不足、軟骨磨蝕，令到關節疼痛難忍，情況近年有年輕化的趨勢。都市人不良的飲食習慣，例如不少女性經常節食，未能攝取足夠營養，又少做運動或曬太陽，都會加快骨質流失，當骨質密度降低且變脆弱，大大增加骨折機會。「大部分骨質疏鬆係冇徵狀，如果發生碰撞、跌倒好易會骨折，到時先發現就已經太遲。」有脊醫更舉例指，不少人行樓梯及跑步的姿勢錯誤，恐造成軟骨磨蝕，形成長期痛症！

都市人關節疼痛情況愈來愈普遍，其中女性受的影響更為明顯。市民黃小姐表示，自己經常做運動，暫未有關節痛，不過身邊的朋友紛紛出現問題，「佢哋會有腰痛或者肩頸痛，不過都冇解決方法，惟有唔理佢(痛症)。」脊醫王俊華解釋，「健康嘅軟骨係充滿水分，但如果姿態唔正確受壓，長年累月下軟骨會磨蝕，或者會壓到神經線，如果唔理會，甚至乎軟骨會慢慢磨蝕得愈來愈多，骨頭與骨頭之間磨擦，增生出現骨刺，就會形成長期痛症。」王特別提醒，年輕女性行樓梯及跑步的姿勢錯誤，為膝蓋、腰椎帶來過多衝擊力，造成軟骨退化，所以必需使用正確姿勢，才能告別關節痛。

「好多人會將平時唔好嘅姿勢帶到去運動，例如平時坐或企會習慣個頭向前傾，跑步時不自覺都會咁。」王又指，跑步時應該耳、肩膊、盆骨和膝頭的中心點都連成一直線，不要向前傾。另外，下半身都同樣有地雷，跑步時很多人都沒有注意腳掌落地的姿勢，「好多人會後踭或者腳尖落地，其實最理想係後三分一腳掌外側先落地，再慢慢全個腳掌踏落地面，如果唔係每跑一步其實對關節嚟講都係撞擊，對軟骨嘅影響更加大。」想減緩行樓梯對軟骨的磨損，王建議「最緊要係行得慢，尤其是落樓梯，最好就扶住扶手慢慢行，可以卸咁啲力。」

王提醒，當大概去到25歲時，人體關節吸收水分的能力會慢慢減低，每年大概降低百分之一點五，軟骨會開始收窄、變乾，皮膚開始變差，「如果要將影響減低，有研究報告指，食大劑量的二型骨膠原及玻尿酸，可將身體吸收養分的過程重新開始，間接減低每年的損耗，當關節水分較多，磨蝕就會較少。」他又提到，二型膠原蛋白、葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸都是組成軟骨細胞主要材料，可以幫助恢復軟骨組織的厚度，滋潤軟骨，強化軟骨細胞水分。

除了關節問題，女士們亦應多留意自己的骨質密度。「25歲左右，女士們吸收鈣嘅速度慢慢減低，基本上35歲過後，鈣只有下跌而冇上升，加上平時食無定時、休息得差，甚至乎都市人一場大病臥床得耐，慢慢骨質就會差。」王呼籲，年輕女性亦同樣要及早預防，建議女性35歲前開始補鈣和多做運動，亦應在日常飲食中緊守多食水果、蔬菜的準則，「每日要食兩個拳頭大細的水果，同三碗深綠色的蔬菜，可給我們多種礦物質，包括鈣、鎂及好多維他命，要吸收足夠營養先可以令下跌的速度減低。」

「如果唔夠鈣好易會骨折，到時先嚟補就已經太遲。」至於維他命D，王表示，其實曬太陽都可以攝取到，不過亦有條件，「前提係身體6成皮膚，要每日曬15分鐘先足夠，我諗一般都市人、上班族都好難做到。」因此，如果日常生活不能攝取足夠營養，就要考慮從其他途徑吸收。

市面上有營養補充品集齊二型膠原蛋白、葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸4種成分，是組成軟骨細胞主要材料，可以幫助恢復軟骨組織的厚度，滋潤軟骨，強化軟骨細胞水分。做到急救止痛及保養關節，更可加強軟骨、韌帶彈性，而且為液體配方更容易吸收。同一時間補充液體鈣，亦比鈣片更易吸收，而加入維他命D3的補充品，就更能有效強化骨質。