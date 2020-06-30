Dr.東：戴口罩也要塗防曬？醫生指紫外線可穿透曬傷皮膚

新冠肺炎疫情持續至今已半年，期間港人一直靠戴口罩等方法防疫。踏入夏季，陽光暴曬下，究竟口罩可否「一物兩用」，當成防曬物？皮膚科專科醫生顏佩欣指出，紫外線可穿透口罩，直接照射到皮膚上，令皮膚曬黑及曬傷，甚至出現色斑、皺紋問題，增加患皮膚癌的風險，呼籲大眾即使戴口罩仍要全臉塗抹防曬產品。

夏日炎炎，一眾愛美人士最怕曬黑或出現「兩截色」，尤其近月市民要戴口罩防疫，如何塗抹防曬再成為熱門話題。顏佩欣表示，常見的醫用口罩（如外科口罩、N95口罩、KF94口罩等）對防曬雖然有輔助作用，但紫外線仍會穿透口罩直接照射到皮膚上，尤其是UVA的穿透能力較強，可穿過口罩的縫隙，曬黑皮膚及加速皮膚老化，即使戴上口罩，塗防曬產品的功夫仍不可少。

她見過有病人以為口罩可防曬，故只將防曬產品塗抹在沒有口罩遮蓋的位置，結果反而曬出了「口罩印」，只能待皮膚逐漸回復正常膚色，或尋求醫生意見，配合合適的激光治療。她強調防曬最好全臉塗抹，特別是長時間在戶外活動的人，而在口罩覆蓋的面部皮膚也同樣要塗上防曬產品。

至於選擇防曬產品上，顏指防曬用品通常會標示兩大防曬數值，分別是SPF值及PA值，SPF值（防曬系數），會顯示產品阻擋紫外線B，防止曬紅及曬傷；PA值代表防曬產品在紫外線A照射後，能夠保護皮膚不被曬黑的時間能夠延長多少倍。她續稱，臉上塗高防曬系數的防曬用品後，再長時間戴口罩，會增加面部油脂分泌及毛孔堵塞的機會，並誘發暗瘡及毛囊炎，故SPF30和PA+++數值的防曬產品，已足夠應付日常生活中紫外線的傷害。

她又提及，物理性防曬（成分主要含礦物質）成分較溫和，一般建議給皮膚敏感人士、孕婦及幼童使用，但質地較厚身，戴上口罩時或會導致毛孔堵塞；化學性防曬（常見含化學防曬劑）成分質地較清爽，但易引起敏感反應，呼籲市民應按個人膚質選擇防曬產品。

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