QS EMBA世界大學排名　科大合辦課程失冠跌至第2位

科大及凱洛格商學院合辧的EMBA課程，在QS排行榜跌至第2。

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新的EMBA（行政人員工商管理碩士）課程的世界大學排名。在合辦課程方面，香港科技大學及凱洛格商學院合辧的EMBA課程未能蟬聯首位，被紐約大學斯特恩商學院、倫敦政治經濟學院及巴黎高等商業研究學院的聯合課程TRIUM趕上，科大合辦課程跌至第2位。

QS公布本年度全球EMBA課程排名，以僱主評價、思維領導能力、學員的行政經驗、多元化及就業表現共五項指標評分。在合辦課程方面，3所海外大學合辦的TRIUM課程由上年的第3位，躍升至第1位；而原本在上年居首的科大與凱洛格商學院合辧的EMBA課程，則跌至第2位。

本港有3所大學的合辦課程上榜，除了上述的科大課程外，香港大學有兩個合辦課程排行首廿位內。當中港大與倫敦商學院及美國哥倫比亞商學院合辦的「EMBA Global Asia」課程，由去年第2位下跌至第5位；而港大及復旦大學合辦的IMBA課程，則由去年的第13位上升至第12位。

QS創辦人及行政總裁Nunzio Quacquarelli表示，對那些期望可在事業上有所發展的商業專業人員來說，EMBA課程對他們及僱主仍有一定的意義及價值。Quacquarelli又指，在全球形勢下，愈來愈多學生會選擇進修，有助於未來事業發展。

科大發言人指，凱洛格－科大行政人員工商管理碩士（EMBA）課程於QS發表的全球EMBA合辦課程排名中過去數年名列前茅，該校會繼續追求卓越，培育出具國際視野的亞洲商業領袖。