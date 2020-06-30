保就業下周發放$63億補貼　冀7月中完成首期審批

政府昨日(29日)公布次輪「保就業」計劃獲資助僱主的名單，行政長官林鄭月娥今(30日)在行會前向記者表示，目前已審批逾一半申請，下周會向11044名僱主，發放合共逾63億港元的工資補貼，涵蓋27萬名僱員。林鄭強調，政府會爭取7月中完成首期審批「保就業」，盡快進入第二期的申請。

林鄭指，本周已完成審批第4輪補貼，當中「中大型」企業佔8.3%，比以往3輪的2%大幅增加逾4倍，顯示大企業均較遲遞交申請，本輪每位僱主能獲發逾50萬港元，比之前3批的21萬增加1.5倍。另外，本輪申請中，自僱人士亦佔1萬人，同樣能在下周獲發每人7500港元資助。

林鄭又指，現時已審批逾一半申請，4輪申請涉及100300名僱主，受保障僱員達111萬，金額達254億港元，自僱人士方面，則有8400人，涉款6.3億港元。她表示，餘下的工作是完成審批餘下6萬多名僱主及3萬多名自僱人士的申請，爭取在未來兩周完成首期「保就業」的所有審批工作，隨後進入如何計劃和公布第二期的申請，形容相關工作非常「緊湊」。