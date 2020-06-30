僱主憂播疫外傭抵港即遭解僱　專家倡獨立封閉式隔離

新冠肺炎疫情持續，而未來數月預計會有逾1.2萬名菲律賓外傭來港工作。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早(30日)在電台節目表示，外傭原居地的疫情仍未紓緩，檢測數量亦比其地國家或地區少，因此抵港外傭仍對香港社區構成實在風險。他認為抵港外傭不應分散在社區不同角落隔離檢疫，建議設獨立的封閉式隔離設施，確保他們在檢疫期間不會接觸到其他人，否則容易造成交叉感染，令繼發式傳播的風險很高。

本身是泰傭的亞洲家務工工會聯會理事Parichat則指，近日有部分外傭抵港後，由於僱主擔心染病，外傭在完成14日檢疫後被解僱；部分在接受隔離期間不獲發工資及沒有足夠的食物。她希望政府能讓僱主明白，外傭抵港後接受隔離期間，照樣需要支付薪金，同時僱主有責任確保外傭有足夠的食物及防疫物資。

她又指，外傭及僱主同樣害怕染病，而菲律賓陸續放寬讓傭工出境，希望政府確保入境的外傭沒帶病毒，同時在健康申報表上提供其他語言選項。

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，以她所知，近數周抵港的菲傭約有6000至8000人，菲律賓的疫情近期蔓延，令不少僱主有憂慮，但大部分僱主都不會輕易中止合約，而有部分傭工近期被解僱，是因為僱主失業，難以負擔聘請外傭的費用，指如果僱主單純因為外傭有感染病毒的風險而解僱，有機會面對法律訴訟。