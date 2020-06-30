港版國安法：黑暴港獨勾結外國勢力　致中央出手撥亂反正

「港版國安法」自上月下旬面世至今日(30日)表決通過，歷時約1個月，填補了香港自1997年以來，23年的國安風險口。綜合政界分析，中央政府今次主動出手處理國安問題主因有三，分別是近年的反修例示威黑暴、港獨辱華行為，以及有政客多次到外國要求制裁、「唱衰香港」、勾結外國勢力。而香港現行法例已無法阻止到這些分裂國家的暴亂行為發生，導致香港經濟民生慘淡，中央政府再不出手止暴制亂，香港勢必淪陷。

反修例示威自去年6月起持續已1年，「恐襲級示威」導致社會民不聊生，亦是中央政府不得不盡快出手的原因。香港過去1年，出現史無前例的黑暴，反動分子四出破壞，以恐襲級的手段破壞公共交通工具、燒商舖，動輒對政見立場不同的市民拳打腳踢，甚至放火燒人，去年11月馬鞍山有男子被人淋易燃液體造成全身燒傷就是經典例子。極端分子更於去年7月1日攻入立法會，損毀區徽及掛上港英旗，明目張膽宣傳港獨，其後又四出燒五星旗、圍攻中央駐港機構。

近年香港的港獨主義抬頭，先有「港獨」分子梁頌恆和游蕙禎在2016年宣誓就任立法會議員時，以「支那」字眼辱華，並展示港獨標語，而非法社團香港民族黨更主張港獨及民族自決，民族黨前召集人陳浩天更到外國宣傳港獨。最離譜的是作為香港大學法律學院副教授、「佔中三子」之一的戴耀廷，2018年到台灣演講時串謀台獨派，發表「香港可以成為獨立國家」的言論，引起中國震怒。戴作為知識分子，卻是造成港獨抬頭的關鍵一員，任何一個國家，都不能接受分裂國土行為。

至於配合港獨而來的勾結外國勢力則是中央出手的第三個主因，一眾港獨派藉反修例風波，多次呼籲外國出手干預香港事務，先有流亡海外的本土民主前線前召集人黃台仰及香港獨立聯盟召集人陳家駒，香港眾志秘書長黃之鋒更多次與外國官員會面，邀請外國插手香港事務，甚至制裁中國及香港。

政界人士認為「港版國安法」的推行是要拯救香港於水深火熱，否則香港的經濟及民生只會淪為一潭死水，再無法掀起漣漪，勢將失去國際金融中心的地位。