大專生認襲警但否認拒捕　罪成判囚10個月

19歲大專生陳以晉，早前承認於去年9月在北角的衝突中藏有伸縮棍並用以襲警，並在審訊後被裁定拒捕罪成。面對三罪、在還押期間剪了平頭的被告，今（30日）在東區法院被判10個月監禁，裁判官指已考慮被告背景良好及初犯，參考案例後作出上述判刑。

辯方求情指，被告雖然學業成績普通，但熱心參與課外活動，對事件已感悔咎及有反省。事發當天他並非參加遊行示威，只是經過現場遇到警方驅散，一時衝動犯事，承諾不會再做社會不接受的事，因被告的身體情況不適合勞教中心，明白監禁無可避免，也接納案件有嚴重性，但辯方希望法庭考慮被告年輕初犯，可判較短刑期，讓他獲得更生機會。

被告早前已經承認，於去年9月15日在北角七海商業中心外襲擊正在執行職務的督察5327；另被指同日同地無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器、即一支伸縮鋁棍，以及抗拒正當執行職務的警員17678。

當晚警方在北角英皇道驅散示威者，當督察5327制服一名男子時，被告從背包取出涉案伸縮棍擊打該名督察背部5次，督察轉身追截並成功將他制服。但他就否認當時有拒捕。