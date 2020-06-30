涉偷同袍信用卡買電話　警長准保釋待轉區院審

男警長去年初涉偷去同僚的信用卡後，疑使用信用卡購買3部iPhone XS，又在連鎖快餐店麥當勞購買食物，涉款近3萬港元。警長現被控盜竊和以欺騙手段取得財產等11罪，案件今（30日）在粉嶺法院提訊，毋須答辯。案件現押後至8月25日，以待控方準備文件，日後將案轉介區院審理，被告續准以現金1000港元保釋。

35歲的被告劉晉寧沒有報稱職業，共被控8項盜竊罪和3項以欺騙手段取得財産罪。控罪指被告於去年2月11日至25日期間，在香港偷去梁樂倫的兩張信用卡。他另被控在去年2月17日至3月2日，在旺角、沙田和太和的麥當勞快餐店內，盜竊共41港元的貨物，又在尖沙咀和沙田的蘋果店內，先後購買3部各值9899港元的iPhone XS。辯方表示案件押後期間，會和控方就控罪進行商討。

據悉，被告案發時任職警長，他涉偷去同袍的首張信用卡後，疑用來購買食物和手機。事主發現信用卡有可疑交易後，取消舊信用卡並補領新卡，惟被告涉用舊卡「偷龍轉鳳」盜去事主的新卡後，再用新卡購物。