港版國安法：香港民族陣綫解散總部　本民前堅持港獨立場

「港版國安法」草案今早(30日)獲全國人大常委會全票通過後，繼主張「民主自決」的香港眾志多名骨幹成員宣布退出其所屬政黨後，另一提倡香港獨立的組織香港民族陣綫亦在社交媒體宣布即日起解散其香港總部，並遣散所有香港地區成員，此外有數名區議員加入組成的地區組織維多利亞社區協會亦宣布即日起暫停運作，直至另行通知。

香港民族陣綫今日在社交媒體宣布即日起解散其香港總部，並遣散包括在2016年立法會宣誓風波中被褫奪議席、2018年9月加入該組織發言人梁頌恆在內的所有香港地區成員，惟該組織指海外分部將繼續運作。

該組織於貼文提到，遣散只涉及其香港總部，而位於台北和英國的分部將接手目前總部的全部工作，並揚言會於海外繼續推動香港獨立，直至勝利為止，包括繼續進行文宣、海外外交和行動等工作。貼文又指，「今日唔係終點，甚至只不過係上半場，未來抗爭嘅重心好有機會轉移至海外」，並質疑失去主場之利的中國還剩多少戰鬥力。

此外，另一組織維多利亞社區協會亦宣布即日起停運，其成員包括身兼組織副主席的灣仔區議員李永財、中西區區議員何致宏等人士，皆於今日宣布退出組織，而該組織主席周世傑同樣於社交媒體宣布退出組織。

至於另一主張香港獨立的組織本土民主前線則在其社交媒體發文指，香港將成為廣東香港市，還是完全自由的香港，取決於香港民族的手中。貼文最後表示堅持港獨立場，認為這是香港唯一出路。