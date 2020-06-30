修例風波：網傳炸彈狂徒7.1圖施襲　警正追查事件

網傳一名姓陳男子(圓圖示)企圖以炸彈於明日施襲。警方昨日起已在會展一帶加強布防。

七一臨近，網民明日(1日)會否無視反對通知書如常上街示威，仍屬未知知數。惟近日網上流傳指，一名疑藏有爆炸品的男子，揚言要在明日發動襲擊，已被列為高度危險人物。據知，警方有關部門正追查事件，並進一步搜集相關證據。

據網上流傳的消息，涉事的35歲男子姓陳，綽號叫「細鬼」，又稱「阿鼠」及「阿鬼」。訊息指，陳藏有炸彈及武器，「揚言7.1香港回歸日會搞嘢」，已被列為高度危險人物，呼籲若有陳的消息，要立即致電999通知警方，並應避免當日前往人多的地方。訊息附上3張疑為陳的獨照，3張均有不同的裝束及髮色。

此外，連日來有人在網上號召7.1上街，除之前有網民指要使用炸彈及槍，「攞架巴士，見人避人、見狗撞狗」等後，今日(30日)再有人發貼文，教導示威者如何不易被追蹤身份，包括準備多套衣服、避開「天眼」鏡頭拍攝等；另亦有人發貼文建議買釘槍使用，直指「根本仲犀利過真槍」。

就此，警方計劃明日部署約5000人手應付屆時可能出現的衝突，或會首次使用新引入的胡椒彈手槍，政總等遇襲風險高的建築物，以及周邊地區亦加強布防。