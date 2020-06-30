鍾南山指若無防疫措施　北京1個月增20萬新冠肺炎患者

鍾南山表示香港在抗疫期間表現良好，因此在感染和死亡率的比例上相當低。

新冠肺炎大流行，全球均受到疫情影響，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，香港在抗疫期間表現良好，因此在感染和死亡率的比例上均相當低，又讚揚內地當局對北京新一波的疫情上迅速應對，強化防疫措施，否則當地新增的確診個案便會增多。

鍾南山在一個網上論壇中提到，香港在抗疫期間的表現很好，感染率及死亡率相對上非常低。他指出，對於北京新發地市場的疫情，內地當局迅速採取措施應對，本月中就將突發公共衞生事件應急響應級別上升，由3級提升至2級，並強化防疫措施，包括嚴格社區封閉式管理等，令疫情能受控，否則新增的確診數目會更多，若果當局不採取任何防疫措施，一個月後北京的累計新增患者可能多達20萬人。

他又指，由廣州研發的一個線上計算工具，可以透過輸入年齡、患者有否出現部分病徵，包括氣促、咳血，以及有否癌症病歷，推算用家是否屬高危群組，以盡早安排他們接受病毒測試或治療。

香港大學醫學院院長梁卓偉表示，本港先後出現打邊爐群組、酒吧群組、婚宴群組等，推算80%本地個案由20%的患者傳播，顯示酒吧、餐廳等社交場合，較一般工作環境及家庭中的傳播風險高。