港版國安法：警隊4職方協會稱悉力配合　按法例公平公正執法

「港版國安法」草案今早(30日)在人大常委會通過，警隊4個職方協會發表聯合聲明，指全力支持人大常委審議和通過有關草案，警隊必將悉力配合，按相關法例公平公正專業執法，保障香港的整體利益，堅定不移維護國家的安全和發展大局。

香港警務處警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會及警察隊員佐級協會聯合聲明指，過去一年因反修例風波，令本港陷入史無前例的撕裂和動盪，部分案件更涉及大量真槍實彈及爆炸品，爭取政治主張訴求變質成本土恐怖主義，成為國家安全的一個明顯缺口。

聲明又指，示威活動至今已拘捕逾9000人，不少學生因而入獄，前途盡毀。惟於背後肆意鼓動違法行為的煽惑者，正利用香港國家安全方面的漏洞而未受法律制裁，更有部分意見領袖多次出訪，游說外國政府對香港實施制裁，公然散播香港獨立的歪論。職方協會認為，人大常委適時引入港版國安法，倡議防範和嚴厲懲治相關的嚴重罪行，相信能進一步保障香港發展前景，令「一國兩制」得以行穩致遠。

此外，香港海關7個職方協會亦發聯合聲明，指作為一支專業的紀律部隊，定必團結一致、克盡己任，繼續做好把關的工作，並會全力依法履行維護國家安全的使命和責任，確保香港繁榮穩定。