70%航空從業員放無薪假　工會促政府向機場員工派1萬元

工聯會及多個航空業工會，今早約見運房局及機管局表達訴求。

新冠肺炎疫情令環球航空業幾乎陷入停擺，航空業從業員生計大受打擊。有工會調查指，近7成航空業從業員被要求放無薪假，但機場管理局至今只向5萬名機場員工提供了一次2000港元的培訓津貼。工會促請政府盡快向機場員工發放1萬港元現金津貼。

工聯會議員陸頌雄，聯同多個航空業工會，今日(30日)約見運輸及房屋局及機場管理局代表，反映機場員工在疫情下開工不足的苦況。陸指，航空業工會早前訪問了逾1200名會員，發現當中近7成人正在放無薪假，家庭收入平均比以往減少逾3分1，逾8成人希望政府能夠放發現金津貼。

陸表示，雖然機管局早前向5萬名機場員工放發每人2000港元的培訓津貼，涉及5000萬港元，但現時本港機場的客運服務仍未全面恢復，認為政府有必要對機場員工提供額外現金援助。他稱，政府已向建造業、清潔及保安業、的士及小巴業提供現金津貼，而機場員工亦為數不少，為防止人才流失，政府應盡快推出第三輪防疫抗疫基金，並於當中向機場員工發放1萬港元現金津貼。