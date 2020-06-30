美國停向港出售軍民設備　廠商會料暫影響不大

美國正式停止向香港出口軍民兩用設備，並暫停對香港執行優惠待遇的法規，包括出口許可豁免，惟各界認為暫時對香港的影響不大。中華廠商聯合會行政總裁楊立門表示，美國對香港採取制裁措施，商界一早已經有心理準備，措施暫時對製造業影響不大，暫未收到有廠家會員表達營商困難。無線科技商會副主席李勁華表示，擔心任何有加密技術的通訊設備都會受影響，惟香港政府及企業使用很多設備，都是由中國電訊設備製造商華為供應，制裁的直接影響不大。

楊立門今早（30日）在電台節目上表示，相信大專院校等科研界、做進出口生意的商家會較受措施影響，認為在轉運美國出口的高科技產品到其他國家或會有影響。他預料，有更多內地廠家遷離製造基地。他指，要視乎美方實際採取甚麼措施，以及業界反應，才決定下一步如何部署。目前局勢層面已是兩國之爭，香港因中美兩個大國的「格鬥」犧牲，商界是非常弱小，只能「見招拆招」。

李勁華則表示，最擔心任何有加密技術的通訊設備都會受影響，如路由器、電話等，美國發展領先，如無法緊貼該類技術便會落後。本港只能由內地尋找代替品，又指香港政府及企業已使用很多設備，都是由中國電訊設備製造商華為供應，制裁的直接影響不大，但若華為日後不能經香港輸入美國的零件，對華為影響好大。

對於美國將停止向香港出口國防設備，資訊科技界立法會議員莫乃光今日指，出口武器問題對本港經濟「未係最緊張」。措施對科研機構及高端設備最受影響，成本會增加，但相信不會令市民買不到手機及電腦。

中文大學工程學院副院長黃錦輝表示，措施在短期內可能有衝擊，例如打算用美國科技製造產品的公司，需時到歐洲、東南亞及內地尋找替代品。他認為，近年市場已逐漸轉移到東南亞及亞洲，很多新研究項目及公司在亞洲開設，長遠對香港影響不大。

貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健表示，今次美國制裁措施針對的，並非香港的主流出口產品，另外去年美國出口至香港的產品中，只有1%需要得到出口許可，當中部分產品在原先政策下受到豁免，因此暫停出口許可豁免帶來的影響，都僅限於這1%的貨品之內，對一般港商影響不大。