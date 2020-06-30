港版國安法：疑擔心中招 政界人士「跳船」一覽表
2020年06月30日 13:43
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有「民主阿婆」之稱的陳方安生，日前宣布退下政治工作。
全國人大常委會今早(30日)以162票全票通過「港版國安法」草案，料明日(7月1日)起生效。在草案醞釀期間，不少反對派人士擔心港版國安法通過後會被「算帳」，其中有「民主阿婆」之稱的前政務司司長陳方安生，日前突宣布退下政治工作，而以「民主自決」為最高綱領的香港眾志，黨內多名核心成員「跳船」，今日宣布退出，紛紛撇清關係。
港版國安法通過前後個人或團體退出一覽表
港版國安法通過前
●陳方安生
6月26日發聲明，指年事已高，加上女兒離世對她造成沉痛打擊，決定從公民及政治工作退下「過較平靜生活」
●陳雲
6月28日在社交媒體宣布退出香港社運，指香港大部分人不需要他的社運理論指導
6月30日港版國安法通過後
●黃之鋒
宣布退出其創立的香港眾志及辭任秘書長一職
●羅冠聰
宣布退出香港眾志，羅為香港眾志創會主席
●周庭
宣布退出香港眾志，周是該組織的創會成員
●香港眾志
宣布即日起解散及停止一切會務
●香港民族陣綫
宣布即日起解散香港總部，並遣散包括發言人梁頌恆等所有香港地區成員
●維多利亞組織協會
宣布即日起停運，而協會主席周世傑、身兼組織副主席的灣仔區議員李永財，及中西區區議員何致宏皆宣布退出協會
●學生動源
宣布即日起遣散香港地區全體成員，但正式設台灣、美國和澳洲分部，並由外國分部接管組織一切事務