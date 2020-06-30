寵物店女店東認虐狗　官斥出手狠辣判囚8月

大埔一間寵物店於年初爆出女店東為狗隻提供美容服務時，除了用藤條打和用腳踢狗外，又捉着狗頸項，吊起狗隻，並將狗掟向牆。此外，她為另一隻狗剪毛時，又曾揪起狗帶並將狗左右揈。女東主事後被控8項虐畜罪，她今（30日）在粉嶺法院承認其中5罪，餘下3 罪則獲控方撤銷。裁判官斥被告出手狠辣，又違反顧客信任，重判被告入獄8個月。

案情透露，28歲被告貝柳螢案發時是大埔翠怡街寵物美容店御犬舍的東主。有人於今年初，在Facebook發布5段片段，顯示被告於去年8月17日至去年10月18日期間曾虐待狗隻。片段顯示，被告照料狗隻時，曾多次用藤條、腳踢和打頭等方式虐狗，她又曾將一隻狗掟向牆，另扯起另一隻狗的狗帶把狗揈。

被告承認該5罪的案情後，控方撤回餘下控罪，並透露被告已與該3項控罪的狗主有賠償共識，會在法庭程序以外處理。

辯方求情稱，被告本質良好，對動物沒有仇恨，自己亦有養狗。由於狗隻面對陌生的寵物美容師時往往表現不合作，一般美容師會讓狗隻慢慢冷靜下來，甚或將狗退回給主人，但被告在本案中卻用錯方法處理，希望完成委託。辯方強調被告在案中並非要滿足自己而做出殘酷兼沒人性的行為，而她自知要將狗還給主人，故沒有將狗打至有表面傷痕，行為尚算克制。

辯方指事件在網上曝光後，其寵物店已結業，其個人資料亦在網上瘋傳，令她飽受欺凌和滋擾，她更因事件而需求醫，證實患上鬱燥症。辯方重申被告只是工作「俹簁」，並非抱着扭曲心態折磨狗隻，她亦願意向狗主賠償。

裁判官斥被告出手殘忍，雖然狗隻未有因被告施襲而有傷勢，但被告行為狠辣，有時更使用器具打狗，故判她即時監禁。