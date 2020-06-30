音樂導師收回佣脫罪　律政司上訴得直

裁判法院早前裁定4宗音樂導師被控代理人收受利益罪的案件不成立，律政司不服判決向高院原訟庭上訴，但去年遭法官駁回。律政司揀選其中一宗案件作為測試個案，向終審法院申請最終上訴。終院在本月初聆訊後即時判律政司得直，延至今日（30日）頒布書面判詞，指原審裁判官及原訟庭都錯誤理解案例，涉案導師代學生家長洽購樂器，已成為家長的代理人，符合控罪中「代理人」的定義，所以原審裁定控方表面證供不成立的裁決是錯誤。不過由於律政司同意不會要求重審案件，所以涉事導師不會再被定罪。

被律政司揀選成為測試個案的女被告趙鶯為小提琴教師，在2013年受學生家長所託物色買琴。被告為對方挑琴後，帶學生和家長到琴行試拉，最終達成交易。不過被告就沒有告知家長，她在交易達成後可從琴行取得回佣2萬港元。她在裁判法院受審時，裁判官認為被告與家長沒有事前已存在的法律關係，所以被告不是家長的代理人。裁判官因此裁定控方表面證供不成立，被告可毋須答辯直接獲判罪名不成立。原訟庭法官認同裁判官的判斷，維持裁判官的裁決。

終院今日在判詞表示，終院先前在陳志雲案和另一宗案例，已裁定要成為法律上的「代理人」，代理人和主事人毋須有事前存在的法律關係。代理人甚至毋須被證明曾被要求行事。只要某甲同意為某乙辦事，而乙有合理期望甲會摒棄自身利益，誠實地為乙的利益行事，那麼甲便是乙的代理人。

終院指在本案中，原審裁判官以被告是自願為家長挑琴，與教琴的業務無關，從而裁定被告不是代理人是法律上犯錯，因此控方上訴應判得直。此外，終院更指被告的行為有令家長合理期望，被告會以其利益行事；但事實上被告收取秘密佣金，令自己陷入利益衝突，破壞了其誠信操守。