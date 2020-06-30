港版國安法：彭定康稱港人無法忍受　學者斥指指點點火上加油

全國人大常委會今早（30日）表決通過「港版國安法」草案，引起國際社會關注。末代港督彭定康日前接受外媒訪問時指香港實行普通法，如果強加內地通過的法律，將產生混亂，令香港人無法忍受，企業最終亦無法忍受。批評中國實施「港版國安法」是想終結一國兩制，實行「一國一制」，違反《中英聯合聲明》及國際人權公約。有學者批評彭定康已不在其位，不應該再就香港事務「指指點點」。

彭定康指特首林鄭月娥表示支持「港版國安法」，卻從未見過法案全文，又指「港版國安法」所針對的罪行，即恐怖主義活動，顛覆國家、煽動叛亂及叛國等等，按香港法律本身早已是違法。

對於中央政府之所以再針對有關罪行推「港版國安法」，彭定康認為是因為相關定義不合中央政府心意，故中央希望按自己意思再作定義，這與世界主流對人權看法及國際人權法相違背。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強直指彭定康的看法片面，又指出正正因為過去沒有國安法，令不少企業在去年反修例示威中遭受破壞，擔驚受怕，無法做生意。陳又認為彭定康需要了解，香港現時針對國安的法律阻嚇性低，因此才需要中央出手立法。陳又批評彭定康早已離開香港，不在其位，就不應該再就香港事務「指指點點」，變相令局勢火上加油，對中英關係造成負面影響。