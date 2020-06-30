醫管局向員工發信　禁穿戴令人反感或被冒犯飾物

醫管局禁員工穿戴或展示令人反感、有偏頗及感覺被冒犯的飾物或物件。

紅十字會輸血服務中心上周二（23日）在九龍灣輔警總部舉辦捐血活動，一名抽血員疑佩戴了有政治立場的飾物，引起捐血的警員不滿，活動最終「腰斬」，醫院管理局及紅十字會之後更就事件致歉。醫管局總辦事處人力資源部今日(30日)再向全體員工發信，強調員工在工作時不應穿戴或展示任何會令人反感、有偏頗及感覺被冒犯的飾物或物件，否則會根據既定投訴機制及人力資源政策跟進。

醫管局總辦事處人力資源部向員工發出信件，要求員工管理自己的行為及形象，認為員工需致力保障及維護醫管局及員工個人的聲譽、專業精神及品格操守，行為要符合醫管局的條例和守則，「當在公務上代表醫管局時，我們需保持政治中立，同時亦保持及照顧社會的觀感。」

信中特別提到員工的衣着要求，指工作時的衣着守則是提升醫管局作為醫療專業的機構形象，員工在工作時及在工作場所中，其服飾（無論是否穿着工作制服）、舉止及行為應表現專業形象，並給予病人等大眾足夠的信心。信中特別要求員工「在工作時和在工作場所不應穿戴或展示任何會令人反感，或引致病人、服務受眾、市民大眾和同事不信任，或被認為可能導致有偏頗及感覺被冒犯的飾物或物件」，否則會按機制跟進。

抽血風波引起社會強烈回響，醫管局員工陣線日前批評當局製造職場白色恐怖，又斥當局雙重標準，員工只是於職員證後帶上掛飾卻容不下。事件亦引起「羅生門」，警方內部通告聲稱抽血員的掛飾有反警字眼，但亦有指該抽血員只是佩戴了迷你黃色頭盔的掛飾。