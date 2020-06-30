關愛基金資助劏房戶維修滅蟲　最多可獲1.3萬津貼

關愛基金今日(30日)推出「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，每個合資格劏房住戶將按成員人數獲得一筆過非現金資助津貼，最多可獲1.3萬港元津貼，計劃為期兩年，預計可惠及約2.4萬個劏房住戶。

1人住戶的津貼上限為8500港元，2人住戶1萬港元，3人住戶1.15萬港元，4人或以上住戶則可獲1.3萬港元。津貼可用於進行簡單家居改善和維修、購買傢俬及家用物品，及/或用於滅蟲滅蝨服務。

領取津貼的住戶須居住於劏房單位、最少一名成員為香港居民，並要符合入息資格。6項現行政府援助計劃的低收入劏房戶，包括綜援、長者生活津貼及高額長者生活津貼、在職家庭津貼計劃等，將視作符合計劃的入息限額。沒有領取政府援助的劏房住戶，入息限額為從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數的75%，計劃不設資產審查。

計劃由社會福利署負責管理，而社署委託社會服務聯會作為認可服務機構，負責統籌計劃。申請住戶填妥表格後，社聯會按資料處理申請，同時會進行家訪了解其家居環境和確認其受惠資格，住戶可於提交完整的申請表及文件起計的6個月內使用津貼。