貿促局前主席張祖榮涉貪案續審　妻女均獲主腦以高薪聘用

澳門貿易投資促進局前主席張祖榮涉嫌在審批投資和技術移民申請貪污，案件今(30日)續審，廉政公署證人作供時稱，同是被告的張妻及其女兒，同獲案中主腦之一、商人吳國壽的「壹建建築公司」以優厚條件聘用，報酬遠高於資歷相同的員工，其女更被揭發經常缺勤，仍獲發勤工獎。

證人作供時稱，案中第8被告、張妻葉安琪入職涉案公司時，沒有固定工作，但薪金較副總經理高，而她入職後亦不回公司上班；澳門沒有一個公司容許員工不用出勤，但仍能獲取固定薪金。辯方反駁指葉有相關學歷和工作經驗，2007年曾任職一間建築公司，月薪2.1萬澳門元，至2011年才以1.5萬澳門元入職涉案公司，兼職工作是合理。辯方又展示多份文件，顯示葉有參與公司會議，雖然她沒有在固定時間回辦公室，但獲優待的說法不對。

廉署亦發現，第9被告、張的女兒張倩雯在涉案公司任職期間，多次以上課、探親等理由請事假，2015年請假日數多達32日，惟她每月仍獲發額外津貼或獎金，而薪金亦較同職位、學歷較高的同事多5000澳門元，而該同事沒有告假，卻無獲發獎金。

另外，張亦被指持有吳國壽旗下的「新豐裕」公司10%股份，惟辯方質疑，張在收取股份後，卻在2017年到外國升學，不符合邏輯。

張祖榮涉嫌在2010至18年間，在審批「重大投資移民」和「技術移民」的申請時，受賄作不法行為罪和偽造文件罪等，去年7月企圖潛逃海外，被廉署拘捕。此案連同張祖榮在內，共有26名被告，包括時任貿促局投資居留暨法律處經理甄溢全、貿促局行政管理委員會前執行委員吳愛華等。張被控18項罪名，包括受賄作不法行為罪、濫用職權罪、清洗黑錢罪等。