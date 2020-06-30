機場三跑工程地盤2男工遭鋼纜擊中　一死一傷

赤鱲角香港國際機場三跑道工程地盤，今日(30日)下午2時許，警方接獲報案，指上址有2名非華裔男工人受傷。救護人員接報趕到，發現其中一名年約30多歲男工，頭部受創並陷入昏迷，於是立即用船隻將他先運返岸邊，然後再安排救護車將他送往北大嶼山醫院搶救，惟最後證實不治。而另一名手部受輕傷及清醒的工人，其後亦被安排送院治理。警方現正就事件展開調查。

據了解，事發時2名尼泊爾裔工人正在使用鑽探水泥機，期間滾輪懷疑鬆脫，令鋼纜被拉得過緊，繼而反彈擊中涉事工人。意外後，有工人家屬接獲通知趕到醫院，驚聞死訊，一度情緒激動，痛哭當場，另外有工人陪同傷者送院，在醫院協助警方調查。勞工處發言人表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

工業傷亡權益會表示，對意外感到十分難過，職員已趕往北大嶼山醫院接觸家屬，希望提供即時援助。該會又稱自2019年8月至今，機場三跑地盤已經發生三宗致命工業意外，導致三名工人死亡，對工程意外頻生感到十分憤怒，強烈譴責成建商未有保障工人性命安全，同時強烈譴責機管局監管不力，導致意外頻生。該會亦要求承建商及機管局做好善後安排，給家屬一切可行的支援，協助家屬渡過難關，另要求勞工處或海事處撤查意外原因，並公開調查報告，讓業界參考，讓社會監察，避免同類意外再次發生。

翻查資料，去年8月12日，一名推土機操作員疑在三跑地盤近海邊泥坡褪機時，推土機突然失控，連人帶機墮坡翻入海中沉沒，工人被救起送院，其後證實不治。除此之外，去年11月21日，一名地盤女雜工在赤鱲角機場航天城一間興建中的酒店地盤外，遭一輛倒車中的洗街車撞倒並捲入車底，頭部遭車轆輾過重創，消防趕至現場把她救出，惜女事主已返魂乏術。