港版國安法：律師陳子遷銅鑼灣被黑暴毆打　6男涉案被捕

今年5月24日，網上有人號召進行反對港版國安法遊行，大批人士在無不反對通知書的情況下在銅鑼灣一帶聚集，有人堵路及破壞附近商店。期間，律師陳子遷因不忿有關人士所為，於是出言制止，卻遭人包圍襲擊，儘管他不斷設法逃跑，惟被最少20人在禮頓道附近不同地點拳打腳踢，甚至遭鐵枝、雨傘等硬物施襲。

案件交由毒品調查科跟進，經連日深入調查後，終鎖定6名涉案人士身份，並在今日(30日)採取拘捕行動，以涉嫌傷人及非法集結拘捕6名本地男子(15至32歲)，當中包括學生、送貨工人及無業人士，部分人士互相認識，懷疑他們均直接參與施暴。行動中，警方亦檢獲犯案時穿着的衣物、一支伸縮棍及一些個人防護裝備，所有被捕人士正被扣留調查，稍後可能控告他們相關罪名。

警方毒品調查科警司鄒旺忠指摘，暴徒的行為喪心病狂、毫無人性，即使受害人被打至遍體鱗傷、頭破血流，仍然繼續窮追不放，過程中更有人在旁邊打開雨傘嘗試掩護暴行，行為令人髮指。受害人身體受到嚴重傷害，頭部及身體各處均有裂傷，治理時需要縫上20多針，當日其所受攻擊絕對可能造成更嚴重傷勢，甚至死亡。

鄒指出，社會在過去一年出現一股歪風，試圖以「違法達義」等名目美化違法行為，形成不良社會氛圍，嚴重削弱市民守法意識，尤其對年輕人造成不良影響。警方對任何違法暴力行為絕不容忍及姑息，強調會鍥而不捨繼續調查案件，務求將所有涉案人士緝捕歸案。

事發當日下午3時許，陳子遷疑因政見問題及阻止暴徒堵路與示威者爭執，繼而被3名示威者拉扯及拳腳、雨傘並施圍毆。陳之後一度突圍擺脫，惟逃至加路連山道附近時，再被大批示威者包圍毆打。他跌倒躺臥在馬路上，再遭示威者起腳亂踩及用雨傘猛扑，有人更搬起路邊沉重的金屬路牌，朝他身上擲去，幸他及時避開未被掟中。示威者逞兇後鳥獸散去，陳上衣被扯爛，血流披面負傷而逃，之後報警送院治理。