綠置居景泰苑多宗轉手獲利逾倍　委員憂炒風促延長禁售期

未補價第二市場資助房屋近年樓價升幅理想，部分單位即使辣招期未滿，業主亦決定出售套現。本港位於新蒲崗首個綠置居項目景泰苑於2016年推出，去年已屆滿3年轉售限制，可於第二市場買賣。翻查房屋委員會及市場成交紀錄，去年底至今共有9宗成交，其中5宗獲利超過1倍。

綠置居轉售限制為首5年轉售必須售予綠表持有人，而首2年可向房委會申請回售。翻查景泰苑成交紀錄，升值最多為22樓5室，實用面積194平方呎，賣家於2017年8月用約112萬港元購入，有綠表買家在去年底以270萬港元在第二市場購入，升值超過1.39倍。

另一個在中層15室的單位，實用面積493平方呎，2017年購入價為285.36萬港元，距今3年以548萬港元售出，創該盤新高，呎價11,115元，業主賺逾262萬元，升值逾90%，跑贏私樓大型屋苑。最新一宗轉售個案為中層21室、面積為397平方呎單位，原價為220.8萬港元，賣方以465萬港元售出，獲利244萬港元，升值超過1倍。

房委會資助房屋小組委員郭偉强認爲，若政府不修改及延長轉售限制，陸續會出現獲利個案，但相信屬少數。雖然難免給予大衆炒賣風氣的感覺，但整體而言，他認爲綠置居仍能幫助基層市民。他又建議，應將綠置居轉售期由3年增至最少5至10年，並只容許出售予綠表買家；或將限售期增至10至15年，並可出售予任何買家。

另一委員尹兆堅稱，對炒賣情況感震驚，建議房委會應考慮延長禁售期至5年，以免綠置居淪為炒賣工具。然而他認爲，於房屋供應量不足情況下，延長限售期只是「斬腳趾避沙蟲」。另有委員柯創盛表示，綠置居炒賣情況不理想，會令市場更加「走樣 」。他直言，綠置居屬優惠性房屋政策，以改善市民住屋生活質素為目標，認爲房委會應考慮延長禁售期。