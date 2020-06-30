港區國安法：香港須盡快成立國安委　成員包括三大紀律部隊首長

隨着全國人大常委會全票通過《港區國安法》，特區政府須按規定，盡快設立由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會（國安委），成員包括3名司長、保安局局長、警務處處長、入境處處長及海關關長，此外，亦包括警務處維護國家安全部門負責人。消息指，特首辦主任陳國基將兼任香港國安委秘書長，正待中央任命；而警務處維護國安部門負責人，則會由一名副處長掌管，現任高級助理處長劉賜蕙是熱門人選。

香港國安委由最少10人組成，主席由特首擔任，秘書長料由曾任入境處處長，現任特首辦主任陳國基兼任，最終由中央拍板落實任命。至於香港國安委成員，三大紀隊部隊之首榜上有名，即警務處處長、入境處處長及海關關長；值得一提的是，警務處維護國安部門負責人，亦是香港國安委成員之一。

至於警隊內部新成立維護國家安全部門，消息指，現時有兩個方案，一是現任監管處處長劉賜蕙升任副處長（國安），轄下的高級助理處長（國安）職位由蔡展鵬接任，助理處長（國安）則由江學禮接任。另一方案，是由兩名現任副處長蕭澤頤（行動）及郭蔭庶（管理）其中一人兼任新部門負責人，同樣待中央拍板。據悉，新部門不會稱為政治部，稍後會再確定名稱；成立初期，人手編制約有200人，之後會陸續增加至數百人。