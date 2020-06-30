港人内地海域釣魚遇「海盜」　每位收陀地費50元人民幣

海釣驚遇現代「海盜」？內地海域近珠海的萬山區一帶，因魚獲豐富且與本港相距只有1小時船程，廣受本港海釣發燒友的青睞，釣魚人士只需向內地政府辦理「釣魚證」 ，便可獲准全年在該海域釣魚，不過，近年該海域卻出現了現代海盜，有內地漁民會在該水域向每名釣魚人士徵收陀地費，不繳付則會開船在附近擾亂釣魚節奏，釣魚人士只好服從。據悉，收陀地的「傳統」延續多年，已成一個不成文的規定，近年更不斷加價，變本加厲，訛詐釣魚人士的利益，令船家及釣魚人士不勝其煩。

有釣魚發燒友向東網透露，近日屢次到萬山區海域釣魚時，都遭遇內地船家收陀地費，每位收取人民幣50元，船上除艇家外，每人都必須支付。投訴人形容，收陀地費的人各式各樣，並非公安，有駕駛印有救援或消防的漁船，也有駕駛小漁船的漁民，甚至有漁民在收完陀地後，順便兜售其船上的物品。

投訴人續指，萬山區是海釣熱門地點，非常方便，由深井青龍頭坐船出發，只需1小時船程，而且魚獲豐富，經常能釣到石斑、火點等貴價魚，故非常受到本港釣魚發燒友青睞。不過，由於屬中國海域，故香港人要在跨海域釣魚，必須向內地政府辦理一張價格高達人民幣近千元「釣魚證」，辦證後便可獲准全年在該海域釣魚。

投訴人不滿已支付近千元釣魚證，爲何仍要每次繳付陀地費，他指，近兩個月出海6至7次到萬山區海釣，已累計支付人民幣300多元，他批評收費不合理，行爲如同「海盜」，苛索釣魚人士金錢，他向同伴查問相關情況，才獲悉原來該處陀地費已延續多年，近年更變本加厲，由以往人民幣20元，加至人民幣50元。他痛斥收陀地行爲擾民違法，促請有關部門正視。