涉詐騙政府環保資助29萬元　廉署控兩男女

廉政公署今日(30日)落案起訴一間空調系統供應商的1名董事及1名僱員，控告他們涉嫌為一間印刷公司安裝環保空調系統時提交虛假報價文件，串謀詐騙政府資助29萬港元。兩名被告已獲准保釋，以待星期五(7月3日)在九龍城裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

兩名被告，分別為徐煒文(45歲)，已結業的富藤環保科技有限公司(富藤)時任董事兼股東；及黃翠婷(32歲)，富藤時任助理，同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。

環境保護署自2008年4月起推行清潔生產伙伴計劃(該計劃)，為在廣東及香港的港資工廠提供資助，以鼓勵及協助它們採用清潔生產技術及作業方式。香港生產力促進局(生產力局)是該計劃的執行機構。

徐煒文於案發時是空調系統供應商富藤的董事兼股東，而黃翠婷是該公司的助理。一間在香港的印刷公司應徐煒文的建議，聘用富藤安裝環保空調系統，並向生產力局申請該計劃的資助。

控罪指徐煒文及黃翠婷涉嫌於2014年6月10日至2016年8月10日期間，一同串謀和與富藤一名助理工程師串謀詐騙生產力局，不誠實地提交看來是由四間工程公司擬備的虛假報價文件，藉此致使和誘使生產力局批准上述印刷公司在該計劃下的資助申請。生產力局據報因而在富藤完成安裝該空調系統後，向該印刷公司發放資助29萬港元。