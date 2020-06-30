中大有信心9月7日開學　恢復80%以上面授課堂

疫情期間，大學暫停面授課程，中文大學表示有信心按原定計劃在9月7日開展新學年，80%以上課堂可以面對面方式教授，但仍須保留網上教學安排。該校將安排非本地生最早7月中開始分階段回校。

中大校長段崇智及常務副校長陳金樑向全體教職員及學生發信，指有信心新學年可按原定計劃開課。考慮了各種可行情況，包括延長上課時間表、充分利用校內課室等安排，有信心80%以上課堂可以面授。有關安排或對部分員生不便，希望他們諒解。

新學年開展後，視乎個別課程教學需要，網上授課和面授課堂並行的混合教學模式將是新常態。校方稍後公布課堂時間的細節安排，並會採取預防感染措施，包括所有人在校園必須戴口罩，個別地點設立體溫監測點，並提供酒精搓手液，亦會設置口罩販賣機。

另外，大學將定時清潔和消毒公眾場所與設施，如課室、圖書館、體育場館、升降機、校巴等。為讓師生在授課和導修課時保持適當距離，出入課室和實驗室均有特別安排，座位必須相隔1.5米，各人面朝同一方向，兩人之間須留一個空置座位。大學保健處醫療團隊會照顧患病師生，並為懷疑感染者及其緊密接觸者安排病毒測試。

中大續稱，大學與9所書院將盡力協助非本地生於9月7日學期開始前完成政府規定的強制家居檢疫要求，並安排非本地生最早於7月中開始分階段回校。假若疫情受控，本地宿生將於9月5日遷入宿舍。

中大表示，校園出入管理措施將會繼續，以便管理人流，並在必要時協助追蹤病毒感染源頭。