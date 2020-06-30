司機認阻差辦公候判　投訴遭警員摔地致骨折

去年10月13日，有示威者在將軍澳PopCorn商場內破壞美心集團旗下的Starbucks咖啡店，一名57歲中港貨櫃車司機途經現場，目睹有青年被捕，因「唔想警察捉啲後生仔」，遂上前嘗試拉走被捕的青年，結果自己亦惹上官非。該名貨櫃車司機今(30日)在觀塘法院承認阻差辦公罪，獲准保釋至7月2日判刑。

辯方指拘捕警員成功制服被告後，仍對被告施以暴力對待，警員「行行下將佢撻生魚咁撻落地」，令他左手骨折。主任裁判官徐綺薇聽罷要求嚴肅跟進，更表明不相信如此嚴重傷勢會由被告自己造成，「如果警方用到呢個程度嘅暴力，法庭絕對唔會容許！」。

被告關添華（57歲）被控於去年10月13日在將軍澳PopCorn商場一樓的Starbucks外，故意阻撓正在執行職務的警員23385。

辯方求情指，被告任職中港貨櫃車司機30多年，與任職主婦的妻子育有3名子女，子女已是大學生，他是家中唯一經濟支柱。辯方指被告當日並非聚集人士，也沒做出破壞或叫囂的行為，純粹是因為家中需更換花灑，他身穿「街坊裝落街買水喉」剛巧路過，碰見有青年被捕，在不知事件始末下，才衝入人群中嘗試拉走被捕的青年。

辯方承認被告被捕時有短暫掙扎，但拘捕警員兩度用力將他摔在地上，所使用的武力遠遠超乎比例，事後被告需接受大型手術，要鑲螺絲及縫鐵線癒合傷口。他在事發後一段時間無法工作，去年12月他嘗試復工，卻在過關時被內地當局拒絕入境，因此他現時基本上是失業。

辯方指有人拍到事件經過的片段，並向法庭呈交有關的醫療報告及傷勢照佐證。被告被控《侵害人身條例》下的阻差辦公，按法例不能判緩刑，故辯方要求判罰款。

不過控方就事件道出另一版本，並引述拘捕警員的供詞，指被告當時情緒激動，揮動雙手極力掙扎，警員為控制被告才將被告壓在地上。

由於辯方聲稱有片為證，裁判官遂指示辯方向控方及法庭提供片段，法庭將於判刑當日翻看有關片段作參考。