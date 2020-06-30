財會通過200億購物業作社福設施　設督導委員會監察

政府早前在《財政預算案》中宣布，撥款200億港元計劃分3年在全港18區購買物業，以供設立160個社福設施，於今午(30日)的立法會財務委員會上獲通過，同時通過成立獨立督導委員會監察使用撥款的動議，但政府強調沒此必要。

財委會以19票贊成、18票反對，一票之差通過200億港元撥款以購買物業，供設立社福設施，包括日間幼兒中心、長者、鄰舍中心、到校學前康復服務等，預計約8.6萬人受惠。另外，社會福利署預計需要向獎券基金額外申請約9.7億港元作裝修、家具和設備等用途。

有議員又再批評項目如「托市基金」，指房屋署之下有不少「死場」，例如長青邨、象山邨、興華邨二期等，但政府完全不理會幾十萬呎的空置場所，反而以200億元進貢予賣「死場」的投資者，認為政府在現時「死市」的情況下托市。社會福利署署長梁松泰指不清楚郭所說的地點，強調會適時留意不同場所，繼以考慮配對用途。

另外，有議員根據《財務委員會會議程序》第37A段動議成立獨立督導委員會，包括獨立人士及服務使用者組成委員會，監察社會福利署使用200億元撥款的情況，以確保公帑獲適當運動，有關動議亦獲通過。

但梁松泰仍強調文件已清楚列明採購物業的目的和規模，產業署亦會利用專業知識，確保以合理價錢購置物業。署方承諾將會在每年到立法會匯報購買進度，接受議會監察，所以認為沒有需要成立獨立督導委員會。