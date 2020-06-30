國泰明起推第2輪無薪假　獲90%員工參與

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空陷入財困，獲港府入股及借貸，以及參與保就業計劃救亡，但員工仍要放無薪假節流。國泰行政總裁鄧健榮向員工發信，指逾90%員工參與第2輪無薪假計劃，較首輪計劃參與率為高，反映員工有共同願望希望公司能夠存活。

鄧健榮在信中提到，集團面前巨大挑戰，復甦進度緩慢，未來仍然有艱鉅的決定需要進行，以確保公司競爭力，但仍希望在市場及監管者許可情況下，逐步提升航班及航點。

國泰本月初公布390億港元的資本重組計劃，當中會向政府發行優先股及分離認股權證，以及獲政府提供78億港元過渡性貸款，涉款共270多億港元，另向現有股東配發117億港元的供股股份。國泰亦已參與保就業計劃，料會獲7億多港元，補貼6至8月的工資開支，但面對每月數以10億港元虧損，仍要節流。

國泰年初已要求員工放無薪假3星期，下月開始第2輪計劃，同樣為期3周。另外，機艙服務員下月起減薪11%。