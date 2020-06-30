禁聚令維持50人上限　專家批脫離現實難以理解

香港已經連續17日沒有新冠肺炎本地確診個案，不過，政府今日(30日)宣布繼續維持禁聚令50人的聚集上限，而酒吧、夜店、戲院及娛樂場所的入座率就由50%放寬至80%。對於政府拒放寬室外限制，卻放寬室內措施，專家均表示難以理解，批評措施脫離現實。

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌說，政府今次宣布的新措施主要集中室內環境，例如容許酒吧、娛樂場所入座率提高，有關措施沒有問題，但既然放寬室內，針對室外的禁聚令限制卻維持不變，在政策上並不平衡，亦脫離現實，「依家你睇條街，巴士站、港鐵都唔止50人啦。」他認為本地已多日沒有感染個案，禁聚令可放寬至100或200人。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，禁聚令根本可以取消，再延長已經無太大意思，「餐廳都已經無人數上限，閒閒哋都多過50人，仲要室內咁高風險，你都唔再設限，點解反而低風險啲嘅室外，係唔可以放寬？」他坦言從公共衞生角度，看不到有繼續延長禁聚令的必要，「可能政府有其他考慮啦，但睇唔到同公共衞生有關！」