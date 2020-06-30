港區國安法：習近平簽署主席令予以公布　列入《基本法》附件三

第13屆全國人大常委會第20次會議周二（30日）在北京閉幕，以全票通過「港區國安法」，由國家主席習近平簽署第49號主席令予以公布，並列入《基本法》附件三，由香港特別行政區公布實施。人大常委委員長栗戰書指立法是人心所向、大勢所趨，強調港區國安法將堅決有效維護國家安全，推動一國兩制事業沿正確方向前進。

根據主席令，港區國安法自公布之日起施行。該部法律共6章、66條，明確規定香港特別行政區維護國家安全的職責和機構，分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類罪行和處罰，案件管轄、法律適用和程序，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全機構等內容，建立起香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

栗戰書主持常委會閉幕會時發表講話，提到有關法律和決定獲得全票通過，充分反映包括香港同胞在內的全國人民的共同意志，並對香港維護國家安全制度機制作出了法律化、規範化、明晰化的具體安排。他指，法律充分考慮兩制差異和香港具體情況，體現了「懲治極少數、保護大多數」原則，為維護國家安全和香港長治久安、長期繁榮發展，為保護外國投資者的利益、確保一國兩制行穩致遠等提供法律支撐和保障。

栗戰書又稱，立法是人心所向、大勢所趨，必將為香港創造更安全、穩定、和諧、便利的社會環境，充分展現一國兩制的制度優越性。他進一步強調，有關方面要學習好、宣傳好、貫徹好、實施好該法，加快建立健全與法律制度相適應的執行機制、專門機構和執法力量；港府應盡早完成有關立法，完善本地相關法律，並創造良好的社會條件和廣泛的民意基礎，讓法律有效實施。