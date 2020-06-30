市民提司法覆核　求《基本法》23條刊憲立法

一名市民昨日（29日）向高院入稟申請司法覆核，要求法庭頒令強制特首會同行政會議，以行政命令方式，就《基本法》23條刊憲立法。

昨日入稟的申請人林勇德並無聘請律師，自行撰寫司法覆核申請書。他在申請書自稱「普通中國人香港的小市民」、「低教育文化」、「對法律、司法程序、政治的理解和認知只是表面」。他指《基本法》是特區法律基礎的「盤(磐)石」，23條就是基礎的「基石」。特首及行會有責任保護國土和國家權益。澳門在2009年訂立國家安全法，至今社會安寧及繁榮安定。他稱多年來向立法會和兩個律師公會發表意見，都收不到回應。

申請人指在2003年，23條立法通過立法會首讀，最後因特首代表缺席和社會事件影響而撤回。之後由於「法律真空」，致出現佔中、反送中、反修例等社會事件。他因此建議特首會同行會在立《禁蒙面法》後，再使用《基本法》48（4）條，以行政命令完成立法，毋須恢復立法會審議程序，填補「法律真空」，然後再由人大將之納入《基本法》附件三，為平治定下根源。