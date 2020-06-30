零售市道未見好轉　藥房職員：香港無遊客如死城

雖然新冠肺炎疫情逐漸緩和，政府亦陸續放寬防疫措施，但5月零售業銷貨量仍較去年下跌32.8%，連跌16個月。有旺角的藥房職員表示，沒有遊客的香港如同死城，港人亦不會輕易消費，老闆只是希望「吊住鹽水」，但相信疫情過去後遊客可以到港，生意會再次興旺。

毗鄰旺角西洋菜南街旁的一間藥房，下午時分一個客都沒有，店內只有店員潘先生呆坐店內看舖。潘表示，藥房以前最興旺的時候，有數名職員分工負責售賣、收錢及理貨等，現在只有他一人看舖，差不多每天都是重複開舖、呆坐及收工關門，幸運時亦只有數單小額交易，連來貨價、租金、人工、水電的開支都未夠繳交，結果附近多間同行最終都忍唔住結業賠錢走人。

他形容香港沒有遊客就如同死城，「本地人點會入嚟買嘢呀，佢哋會周圍去行，周圍格晒價，揀到最平先去買，遊客就唔同啦，見到啱就買！」他指老闆希望「吊住鹽水先」，待疫情過去，關口重開，遊客重臨，相信屆時生意自然會再次興旺，但他對政府派發1萬港元能否刺激消費亦不感樂觀。

另外，政府今日放寬戲院等場所的人數限制，至座位數目8成。市民朱先生表示，因疫情關係他已有半年沒有入場看電影，認為現在疫情減輕應該放寬限聚令，指大家看戲都是戴着口罩，沒有甚麼好擔心。但他指為安全起見，暫時不會看戲。市民陳小姐和林生指，應該早些放寬戲院的入場人數，因為大家都是戴着口罩入去看電影，並不會除口罩，亦無人在看電影期間食零食，認為戲院現在十分安全。