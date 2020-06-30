港區國安法：建制稱有助堵塞漏洞　泛民：向一國兩制發死亡證

全國人大常委會今日(30日)通過《港區國安法》，並將其納入《基本法》附件三。建制派議員發表聯合聲明，全力支持在港實施《港區國安法》，認為有助堵塞香港在國家安全上的漏洞，保障社會穩定繁榮和市民安居樂業，又指已充分保障了香港市民一直享有的權利和自由。民主派議員則批評港區國安法獲通過等同向一國兩制發「死亡證」，並實行一國一制。

在41名建制派議員發表的聯合聲明中，同時要求特區政府完善配套措施，又呼籲社會各界人士全力支持港區國安法，讓香港重回正軌。在傍晚舉行的建制派聯合記者會中，議員李慧琼表示，立法會司法及法律事務委員會、保安事務委員會及政制事務委員會將展開聯合會議，讓議員就港區國安法提問。她又指律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超應就執行安排講解，亦相信特首林鄭月娥及後會親身解說。

議員林健鋒代表經民聯表示支持立法，望立法可實現止暴制亂，讓各界可聚焦發展經濟，又指立法有利於恢復投資及營商環境，立法得到大部分工商專業人士支持；對於美國取消香港特殊待遇，林認為對經濟影響不大。議員邵家輝則代表自由黨表示支持立法，指不少企業已「捱唔住」，立法有減少黑暴、更有定海神針的作用，望各界放下成見。

工聯會議員麥美娟歡迎立法，指政府需盡快做好相關配套，確保有效執行。麥指根據調查報告，過去半年有近7成打工仔受到經濟衰退影響，亦有8成市民認為港區國安法可讓香港經濟復甦。至於有人指未有詳細條文容易誤墮法網，麥指遠離4大罪行就不會誤墮法網。

民主派議員亦召開記者會，身兼民主派會議召集人的議員陳淑莊指出，港區國安法的通過等同向一國兩制發「死亡證」，確認一國兩制已消失，並實行一國一制。她批評，港區國安法的立法過程未有諮詢公眾，亦沒有經過立法會，指出香港社會對條文內容了解少；又認為特區政府不獲中央信任，而中央亦已對一國兩制及港人失去信心。