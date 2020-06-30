港區國安法：黃之鋒等人退出眾志　法律界批掛羊頭賣狗肉

《港區國安法》草案剛獲全國人大常委會全票通過，黃之鋒、周庭、羅冠聰及敖卓軒等人相繼宣布退出香港眾志，香港眾志其後宣布即日起解散及停止一切會務。有法律界人士指出，即使法案不設追溯期，解散眾志亦不能令黃之鋒等人置身事外，而解散組織後若再有危害國家安全行為，猶如「掛羊頭賣狗肉」，認為該些人必會受法律制裁。

本身是大律師的議員容海恩指出，國安法原意是希望香港不受外國勢力干預，以及阻止意圖分裂國家、挑戰國家的人士。她表示，即使法律不設追溯期，眾志亦宣告解散，惟黃之鋒等人仍說會以個人身份繼續實踐信念，故他們難以置身事外。

她又說，以往黃之鋒等人均是用個人名義游說美國議員制裁香港，與是否眾志成員關係不大；即使黃之鋒等人與眾志割蓆，亦要為他們的言行負上責任，國安法必然會適用於他們身上，一旦違反國安法，即要接受法律制裁，「唔係咁易走得甩！」

執業大律師龔靜儀則稱，即使眾志解散，若然該些前成員仍然繼續危害國家安全行為，而該些行為違反國安法下訂立的4大範疇，即會觸犯國安法，需接受法律審判，「解散咗又一齊做返同一樣嘢，係掛羊頭賣狗肉。」