長沙灣站地下水管沉降　附近公營房屋工程停工

西北九龍填海區一號地盤（東）的公營房屋發展項目在進行地基工程期間，發現設置在通州街近東京街交匯處，用作監測港鐵空調系統地下冷卻水管的監測點的沉降記錄出現異常狀況，錄得20.3毫米的讀數，超出指標的20毫米。房屋委員會按既定程序及作為預防措施，即時暫停公營房屋的地基工程。

政府今(30日)表示，有關水管沉降沒有影響其他周邊設施的結構安全，而有關監測點是為便利港鐵公司監察沉降數據，確保鐵路運作安全及設施不受有關工程影響而設置。

運輸及房屋局常任秘書長（房屋）辦公室轄下獨立審查組、房委會建築團隊及港鐵公司已派員視察有關空調系統地下冷卻水管設施，確認其運作正常。機電工程署已檢視港鐵公司所提交有關鐵路運作安全的報告，確定鐵路狀況符合安全運作要求。上述建築工程不構成任何危險，亦沒有影響鐵路運作。

獨立審查組會聯同港鐵公司，要求負責該發展項目的房委會建築團隊制訂緩解措施，並在制訂合適及可避免對鐵路設施造成影響的施工方法後，才再復工。當復工要求的申請獲得接納後，獨立審查組及機電工程署會公布有關決定。

港鐵則稱，該地下水管是荃灣線太子站至美孚站的車站空調系統一部分，港鐵會繼續密切監察該水管沉降情況，與相關政府部門保持緊密聯繫。