港區國安法：律政司指已設立專責部門　處理檢控工作

《港區國安法》已獲全國人大常委會通過列入《基本法》附件三。律政司今日(30日)表示，已設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，依法處理相關檢控工作和法律事務。當局又表示，會致力做好工作，協助委員會制訂維護國家安全的政策，推進相關法律制度。有消息則指，律政司有權因應案件，決定是否設陪審團。

另外，保安局聯同6個紀律部隊首長，包括警務處處長鄧炳強、海關關長鄧以海、入境事務處處長區嘉宏等，發稿歡迎全國人大常委會通過《港區國安法》。保安局指會按法例規定盡快設立維護國家安全委員會，保安局局長、警務處處長、警務處維護國家安全部門負責人、入境事務處處長及海關關長會是國安委成員。局方正建立有效維護國家安全的執行機制，於警務處內成立專職維護國家安全的部門，其他5支紀律部隊也會全力協助。

立法會主席梁君彥則表示，中央今次在國‍家層面立法，體現了國家安全屬「一國兩制」下的中央事權，他希望國際社會能夠多理解條文的內容，從而明白立法工作有‍助確保香港社會穩定，以及進一步鞏固香港作為國際金融中心的地‍位。他表示，理解社會對這項立法工作有不同的聲音，中央在立法前已聽‍取香港各界不同意見，期望特區政府盡快來立法會，向議員詳細解釋執‍行法律的細節，並多向公眾解說及宣傳。