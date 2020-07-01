港區國安法：人大代表團回港　譚耀宗冀立法令社會回復穩定

全國人大常委會昨(6月30日)通過《港區國安法》，特區政府於深夜11時刊憲生效。有份出席會議的人大常委譚耀宗及多名獲邀列席的港區人大代表，今日(1日)凌晨從北京抵港。譚耀宗指，期望港區國安法實施後能使社會穩定，維護一國兩制及國家安全，並能推動香港再出發。

譚耀宗又提到，中央政府制訂港區國安法時，已考慮一國兩制及中港兩地兩套法制間的差異；而港區國安法有助防範、制止及懲治違反國家安全的行為。他又呼籲市民不要以身試法，又希望法例實施後能令社會回復穩定，令香港免受黑暴和恐怖活動威脅。

基本法委員會副主任譚惠珠則指，基本法委員會同意將港區國安法納入《基本法》附件三，又重申維護國家安全屬中央事權。她又指，港區國安法亦有列明，市民的權力受《基本法》所列明的兩項國際人權公約，及普通法下對嫌疑人權利的保障。

譚惠珠又指，港區國安法對本港原有國家安全漏洞作防範、制止及懲治，當中以防範為先；又指中央將主要權力和責任予港府執行，並只保留「好少、絕少數、守住底線」的權力。譚惠珠又引述譚耀宗曾指，港區國安法並無追溯力，期望市民守法，並與香港重新出發。

身兼體育、演藝、文化及出版界議員的港區人大常委馬逢國表示，今次10名有份列席人大常委會會議的港區人大代表皆認為，能見證港區國安法如此重要的法律立法，心情至今依然都很激動。馬逢國又指，還記得17年前本港曾嘗試出維護國家安全的法例，可惜因種種原因受阻礙 而無法立法，亦令香港無法履行憲制責任。

馬逢國表示，相信港區國安法實施後，香港可以重歸安寧，他又提醒年輕人不要再被人煽動，以及正警背後煽動者收手，好讓香港重新出發。

被問到若有示威者於今日七一遊行中破壞交通設施，會以現有的刑事毀壞罪或新訂立的港區國安法控告時，譚惠珠指難以回應假設性問題，但強調港區國安法下恐怖活動罪的元素，包括涉及有組織及嚴重情節，並且令市民受驚；譚耀宗則呼籲市民切勿以身試法，至於以何罪控告則要留待執法部門決定。

法律條文中提到，經法院判定為危害國家安全罪行者，即會喪失政治參選權利，惟沒有明確列明是否終身剝奪政治權利，對此譚耀宗直言，「係呀，條例冇寫清楚」。馬逢國則指，條例中所指的罰則只限參選權，不影響其他政治權利；他又認為，會否被剝奪參選權，取決在於當事人本身，而非法律本身。