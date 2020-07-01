綠色先鋒﹕超市濫包膠　環團籲「反塑歸真」

超市走塑表現不合格，當中以蔬菜及水果等貨品過度包裝問題最為嚴重。

環保機構日前發布《香港連鎖超市走塑評級報告》，按照「走塑政策」、「減塑措施」、「倡議與創新」及「資訊透明」4項評分準則評核本港7大集團的超市走塑表現，結果發現全數超市走塑表現不合格。究竟超市塑膠浪費的問題實際上有多嚴重？東網記者日前與環保機構成員走訪超市，發現塑膠包裝無處不在，超市為求促銷過度包裝蔬果，造成不必要浪費。機構為了宣揚「未來無塑超市」，設置流動街站，展示無塑膠包裝貨品，鼓勵消費者及超市反璞歸真，實踐「裸買」生活模式。

「嗰邊啲橙可以一個個擺出嚟賣，點解呢邊啲橙又要入袋呢？」綠色和平項目主任陳可淳日前與記者於旺角一間超市視察貨品「包膠」情況，發現在眾多貨品中，蔬菜及水果等貨品過度包裝問題最為嚴重。至於將軍澳另一間日式超市，情況同樣不遑多樣，每一件瓜果都獨立包上保鮮紙，每個麵包也有膠袋包裝，甚至為已包上果網的水果額外添加保鮮紙和膠兜。陳表示，部分超市以重重包裝的原因非保鮮考量，而是為促銷，例如將數個水果「包膠」特價出售，情況普遍出現於各大超市，包裝膠袋難以重用及分解，對地球造成沉重負擔。

根據綠色和平發布的超市走塑評級報告，機構為7間連鎖集團的超市走塑情況評分，滿分為100分，50分為合格。即使獲最高評分的集團，亦只得27.1分，旗下4間超市貨品包膠率逾70%至80%。雖然該集團數間超市分店試行裸裝蔬果計劃，以及提供自攜容器購物優惠等多項措施，但欠整體走塑目標和時間表，使之與合格標準尚有一段距離。

而以16.7分評分位列第2名的日式超市，包膠率則達99%，雖然有推出如自備器皿購買熟食優惠等措施，但同樣欠整體走塑目標和時間表。至於整體評分最低的集團，包膠率亦超過80%。報告亦指出，擁有最多超市分店的集團，卻少有公開走塑相關的資訊，措施亦都較同業少，故評分只獲15.5分。

陳可淳表示，有超市以市民未接受到走塑購物為由，未有積極減少多餘包裝。然而綠色和平去年一項調查顯示，70%受訪者願意於走塑超市購物，證明大眾的接受程度比超市想像中高。再加上，超市在決定貨物包裝上，有較大話事權，故此陳希望超市更積極推動走塑，為消費者提供多個選擇。陳又促請政府提供經濟誘因，鼓勵超市走塑。

為推廣「裸買」風氣，綠色和平日前在多區街頭展示「未來無塑超市」流動街站，展示如何售賣無塑膠包裝貨品，推廣「裸買」風氣。貨品統統沒有塑膠包裝，購物時，需自備容器盛載，並按重量或分量結算。

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