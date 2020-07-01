港區國安法：社民連成員擬遊行到升旗禮會場　警員搜隨身物品

(左起)黃浩銘、梁國雄和吳文遠計劃遊行到升旗禮現場。(何天成攝)

今天(7月1日)為香港回歸23周年，灣仔金紫荊廣場將會舉行升旗禮，特首林鄭月娥和政府一眾官員將會到會展出席包括酒會等儀式。警方特別從6大總區，抽調人手加強警力，應付有可能出現的示威衝突場面。社民連則揚言會從修頓球場遊行到金紫荊廣場抗議，成為《港區國安法》生效後首個示威遊行，但起行前社民連前立法會議員梁國雄等人被截查並搜隨身物品，眾人手持抵抗惡法標語，叫廢除惡法、五大訴求等口號。

大批防暴警察早上6時左右已在灣仔港鐵站和修頓中心外一帶巡邏，對出的一段軒尼詩道亦有近10輛警車戒備。有3名市民在柯布連道被警員截查，之後獲放行。

到接近7時，社民連前立法會議員梁國雄及秘書長吳文遠等多名成員，開始在修頓中心外會合，準備遊行到金紫荊廣場，抗議中央政府在港實施《港區國安法》。

7時20分左右，梁國雄發言並帶眾人高叫反《港區國安法》口號，在場大批防暴警員之後則檢查各參與遊行人士的個人物品，並稱會點算參與人數。警方檢查眾人逾35分鐘，遊行隊伍仍然無法成功起步。

社民連副主席黃浩銘一度出言挑釁警員，着警員「隨便查」，勿阻礙該黨到會場抗議。