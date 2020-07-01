網民熱話：鬧爆八達通機列印要收錢　事主認衰：係我大意

八達通查閱機相信人人拍過，但查完印單你又有冇試過？日前有網民在港鐵旺角站使用八達通查閱機並列印，事後驚覺要收$3列印費，上網發文大呼中伏，結果惹來網民熱烈討論。有人直指收費「好陰濕」，不過亦有人指查閱期間已有明確顯示收費，狠批是事主疏忽未留意，最終令事主「跪低」承認大意。

事主上周四（25日）於Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發文指，當日使用八達通機查閱資料，女兒貪玩印列後，竟發現被收取$3。事主強調，並非為$3「小器」發文：「唔係錢多少問題，而係有種好似無端端畀人呃咗咁。」事主又貼出照片，顯出被扣除$3列印費收據。

貼文發出後，有網民表示：「真係唔知，原來要收$3」，甚至指收費「好陰濕」；有人則表示影印單據要收錢早已實行：「其實個screen已經寫得好清楚print要$3」；更有留言直斥事主：「一向要打印出嚟都要收錢，印刷係需要成本㗎，無論去客務中心定自助機，你自己唔留意畫面，自己問題；畀個小朋友亂按動畫面，就更加自己管教問題。」在群情洶湧下，事主最終「跪低」，承認自己大意，但強調發文純為提醒，並無他意。

根據八達通公司網站資料，列明在港鐵車站內的客務中心要求列印最近10次八達通交易紀錄需繳付$3服務費。

網民有話說：

Alley Woo：部機有寫列印要畀$3，不過對第一次用嘅人嚟講，又真喺好易按錯

Angela Kwok：有人要開公司數，會print出嚟

Vincent Lee：嗰$3係畀八達通公司袋㗎，唔係港鐵自己袋

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