Dr.東：非所有牛肉都可半生吃　食安中心籲漢堡牛肉要全熟

近年美食漢堡餐廳興起，不少餐廳可讓顧客選擇漢堡牛肉的生熟程度，或提供半生熟的漢堡牛肉。食物安全中心最新一期《食物安全焦點》警告，牛肉如非煮至全熟有先決條件，必須是原塊牛肉，但漢堡肉餅經過絞碎，過程中或會沾染細菌，顧客進食後可致食物中毒。中心指碎牛肉應煮至內部溫度至少達攝氏75度才安全，不能半生熟。

食安中心指出，無論肉的品質、來源及價格如何，漢堡肉餅都應煮至全熟，因肉類絞碎製成漢堡肉餅時，生肉表面的有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，會散布至整塊肉餅。當中一種O157:H7血清型大腸桿菌更可引致急性腎衰竭，幼童及長者風險尤高。美國於1993年時，一間連鎖快餐店的漢堡包受O157:H7大腸桿菌污染，感染數百人並導致4名兒童死亡。

不少食肆都容許顧客選擇牛扒的生熟程度，但食安中心強調，牛扒如非煮至全熟，須符合一些先決條件，例如供半生吃的牛扒必須是原塊牛肉，不經注入液體、捶打軟化或再造，且要按嚴格的衞生守則儲存及處理。海外不少衞生部門都不建議食用未經煮熟的肉類，英美更認為原塊牛肉至少要煮至內部溫度達攝氏63度，並放置3分鐘後才可食用。

食安中心表示，無法是牛扒或漢堡牛肉都應煮至內部溫度達至少攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈。中心指不少人誤以為細菌只污染肉類表面，牛扒只要煎香表面即可，但其實食用所有未經煮熟的牛扒仍有細菌感染的風險，有些細菌甚至可能具有抗菌素耐藥性，減低抗生素藥效，病人感染後會較難治療。中心呼籲幼童、長者、孕婦及免疫力弱的人士，不宜進食半生熟的肉類。

食安中心呼籲食客進食漢堡牛肉時，若發現未煮熟，應要求食肆將食物徹底煮熟。中心亦建議食肆如供應未經煮熟的牛扒或肉類，應在餐牌上作出食用忠告，告知顧客潛在的相關風險。

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