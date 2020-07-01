港區國安法：沈春耀指中央經認真評估提出立法決定

國務院新聞辦公室於周三（7月1日）上午10時舉行新聞發布會，介紹港區國安法草案的詳細情況。全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，中央經過認真評估，提出立法決定，條例明確規定香港維護國家安全的憲制責任。

沈春耀指，中央絕不容忍任何挑戰一國兩制底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為，港區國安法施行，可堵塞香港在維護國家安全方面存在的制度漏洞，確保一國兩制的實行和維護香港繁榮穩定。

沈春耀解釋，該草案分為6章、66條，列名4類犯罪行為的定義和罰則，是一部兼具實體化、程序法和組織法的綜合性法律。其中4類危害國家安全的罪行包括分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪和勾結外國或境外勢力危害國家安全的行為。

有記者在會上問及，此次在短時間內立法是否徵求香港各界的意見；沈回應稱，在草案形成後，已通過多種方式和渠道徵集意見，包括中央港澳工作領導小組的領導、主管部門、香港中聯辦等部門聽取各方意見。其中包括向香港特首、主要官員、立法會主席、建制派代表、港區全國人大代表、政協委員和法律界人士等各界徵詢意見。

全國人大常委會周二（6月30日）在北京閉幕，會上全票通過「港區國安法」草案，並納入《基本法》附件三中。